Tondela repudia comentário racista na Internet contra Hélder Tavares

O Tondela repudiou hoje um ataque racista ao jogador Hélder Tavares, num comentário a uma publicação do clube da II Liga de futebol nas redes sociais, após o jogo em casa do FC Porto B.

“O Tondela vem por este meio lamentar, abominar e repudiar o ataque racista que o nosso jogador e capitão, Hélder Tavares, foi alvo no final do jogo desta tarde, num comentário publicado nas nossas redes sociais”, lê-se, no comunicado do emblema beirão.

O comentário, que o clube apagou, foi escrito na página oficial do clube da rede social Facebook, após o empate por 2-2, no estádio Luís Filipe Menezes, em Vila Nova de Gaia, em jogo da 19.ª jornada da II Liga de futebol.

Segundo adiantou fonte do Tondela à agência Lusa, o médio de dupla nacionalidade, portuguesa e cabo-verdiana, esteve em diálogo com o advogado do clube e “em cima da mesa está a possibilidade de apresentar queixa”.

“Seja, como no caso, escondido atrás de um perfil (falso?), seja em qualquer situação do dia a dia, o Tondela sempre se pautou pela defesa da igualdade racial, não dando qualquer espaço para este tipo de comportamentos inqualificáveis e que não pode ter lugar na nossa sociedade”, refere o clube.

Na nota de imprensa, o Tondela desta que se “orgulha de ser um clube inclusivo, de forte cariz social e solidário e que, ao longo dos seus quase 92 anos de história, lutou e continuará arduamente a lutar contra todo e qualquer tipo de intolerância racial”.

“Estamos juntos Hélder nesta luta contra o racismo – que é de todos!”, acrescenta.