Tondela regressa ao trabalho em 27 de junho

O Tondela agendou para dia 27 de junho o início dos trabalhos, dedicando os primeiros dois dias a exames médicos, anunciou hoje o clube que desceu no final da época para a II Liga de futebol.

“Está agendado para o próximo dia 27 de junho o pontapé de saída da nova época do CD Tondela. Com os habituais exames médicos, que decorrerão no Hospital CUF Viseu, a marcarem os primeiros dois dias”, anuncia o clube.

Num comunicado de imprensa publicado na página oficial da internet, o clube beirão anuncia ainda que “a sessão de treino de estreia da temporada 2022/23 ocorrerá em 29 de junho no campo nº 2 do Complexo Desportivo do Estádio João Cardoso”.

“A casa dos beirões receberá grande parte dos treinos da pré-época ‘auriverde’ que servirá de base para a preparação da equipa principal para os desafios que aí vêm”, refere a nota que apresenta já um calendário de jogos.

Assim, em 05 de julho, a equipa principal faz a estreia com os juniores, a partir das 10:00, onde o novo treinador Tozé Marreco faz a sua estreia, depois de ter assinado por uma época, segundo anunciou o clube em 15 de junho.

Além do treinador, as mudanças no Tondela não são significativas, uma vez que está proibido de contratar, devido ao chamado “caso Khacef”, que nasceu de um diferendo entre o jogador argelino e o Na Hussein-Dey, clube do seu país, com o qual tinha rescindido de forma unilateral, sem que houvesse razão para tal, considerou a FIFA em março de 2021.

O Tribunal Arbitral de Desporto (TAS), na Suíça, em 11 de fevereiro deste ano, decidiu manter a condenação ao atleta e ao clube, depois de o Tondela ter recorrido, ratificando a decisão da FIFA, ficando assim, além das penas já cumpridas, a SAD do Tondela impedida de contratar jogadores no mercado de transferências deste verão e no de janeiro de 2023.

Desta forma, a única cara nova é a de Rafael Alcobia que sobe da formação para o seu primeiro contrato profissional e saíram do clube beirão o guarda-redes Pedro Trigueira, o defesa Bebeto, o médio João Pedro e o avançado Salvador Agra.

Também Tiago Dantas, Eduardo Quaresma e Neto Borges, que estavam emprestados ao Tondela, regressaram ao clube de origem, ou seja, Benfica, Sporting e o belga KRC Genk, respetivamente.

Atualmente no plantel estão os guarda-redes Babacar Niasse, Philip Tear e Joel Sousa e, na defesa, Tiago Almeida, Naoufel Khacef, Jota, Ricardo Alves, Marcelo Alves, Manu Hernando e Rafael Alcobia.

No meio campo estão Pedro Augusto, Telmo Arcanjo, Iker Undabarrena e Rafael Barbosa e, nos avançados, Juan Boselli, Daniel dos Anjos, Ruben Fonseca e Tomislav Strkalj.

No calendário de jogos de preparação estão também já agendados para 09 de julho, um desafio frente ao Rio Ave, em Vila do Conde, no dia 13, frente à equipa B do Vitória de Guimarães, em 16 de julho, é frente ao Santa Clara e, no dia 22, é em casa do Gil Vicente, em Barcelos.