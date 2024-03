Tondela reduzido a nove sofre derrota na receção ao Marítimo

O Marítimo venceu em Tondela por 3-0, num jogo da 25.ª jornada da II Liga de futebol em que os anfitriões acabaram com nove, face às expulsões de Yaya Sithole (18 minutos) e Lucas Mezenga (48).

Rodrigo Borges (28 e 84 minutos) e Júnior Almeida (69) deram a vitória ao Marítimo, que vinha de dois empates, e acabaram com uma série de 11 embates sem perder do Tondela, que havia somado três vitórias e oito empates desde a ronda 14.

O jogo começou equilibrado, com ambas as equipas a rematarem ao lado dos postes, sendo que o de maior perigo saiu de Higor Platiny (11 minutos), que falhou perante uma baliza aberta, e Hélder Tavares (13), com um remate rente ao poste esquerdo.

Depois do cartão vermelho de Yaya Sithole, o Marítimo assumiu o comando do jogo, acabando por inaugurar o marcador 10 minutos depois, aos 28, por Rodrigo Borges, assistido por Diogo Mendes.

Face à expulsão de Lucas Mezenga, logo aos 48 minutos, a segunda parte foi jogada, praticamente, no meio-campo do Tondela, valendo ao ‘onze’ de Tozé Marreco o guarda-redes Ricardo, que defendeu os remates perigosos de Higor Platini (54 e 69).

A persistência da formação de Fábio Pereira acabou por fazer disparar o marcador, com Júnior Almeida (69 minutos) e, novamente, Rodrigo Borges (84) a confirmarem a superioridade dos insulares.

Com esta vitória, o Marítimo passou a somar 45 pontos e manteve a quarta posição na tabela classificativa, enquanto o Tondela permaneceu em sétimo, com 36.

Jogo no Estádio João Cardoso, em Tondela.

Tondela – Marítimo, 0-3.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Rodrigo Borges, 28 minutos.

0-2, Júnior Almeida, 69.

0-3, Rodrigo Borges, 84.

Equipas:

– Tondela: Ricardo, Bebeto (Daniel dos Anjos, 81), Ricardo Alves, Lucas Mezenga, Lucas Barros, Hélder Tavares (Ceitil, 81), Yaya Sithole, Costinha (Gustavo de França, 52), Luan Farias, Roberto (Tiago Almeida, 52) e Xavier (Rui Gomes, 52).

(Suplentes: Léo, Tiago Almeida, Ceitil, Gustavo França, Samuel Lobato, Rui Gomes, Pedro Maranhão, Gustavo de França e Daniel dos Anjos).

Treinador: Tozé Marreco.

– Marítimo: Amir Abedzadeh, Igor Julião (Tomás Domingos, 83), Rodrigo Borges, Júnior Almeida, Fábio China, Ibrahima Guirassy, René Santos (Diogo Mendes, 21), Euller Silva (Borukov, 62), Bruno Xadas (Bernardo, 83), Lucas (França, 83) e Higor Platini.

(Suplentes: Samu Silva, Diogo Mendes, Tomás Domingos, Tavares, Dylan Collard, Borukov, França, Bernardo Gomes e Francis Cann).

Treinador: Fábio Pereira.

Árbitro: João Pedro Afonso (AF Bragança).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Bebeto (24), Xavier (37) e Igor Julião (66). Cartão vermelho direto para Yaya Sithole (18) e Lucas Mezenga (48).

Assistência: 732 espetadores.