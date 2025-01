TONDELA: Postos de turismo com mais atendimentos em 2024

Os postos de turismo de Tondela, no distrito de Viseu, registaram um aumento da procura no ano passado, com um total de 8.797 atendimentos (mais 370 do que em 2023).

Em comunicado, a Câmara Municipal referiu que “os meses com mais movimento no Posto de Turismo de Tondela, que está instalado no edifício do Museu Terras de Besteiros, foram agosto (694 atendimentos), abril (465) e junho (458)”.

“Já o Posto de Turismo do Caramulo, que funciona junto ao museu da vila, teve maior procura em setembro (2.177) e agosto (1.191)”, acrescentou.