Tondela – Identificadas por furto em estabelecimento industrial

O Comando Territorial de Viseu, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Santa Comba Dão, entre os dias 14 e 19 de maio, identificou duas mulheres com 45 e 48 anos, pelo crime de furto, no concelho de Viseu.

No âmbito de um processo de investigação por furto de telemóveis, dinheiro, objetos em ouro e outros artigos, no interior de um estabelecimento industrial, a decorrer há cerca de um ano, foi efetuada uma busca domiciliária e uma busca em veículo, que culminou na apreensão de um telemóvel furtado. No decorrer das diligências foram ainda recuperados, de uma loja de penhores, vários artigos em ouro e telemóveis furtados durante a atividade laboral das suspeitas na empresa. Durante esta ação foi ainda identificado um homem, de 55 anos, por recetação e posterior venda.

As suspeitas foram constituídas arguidas, tendo os factos sido remetidos ao Tribunal Judicial de Tondela.