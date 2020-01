Tondela – Identificada por furto em residência

O Comando Territorial de Viseu, através do Núcleo de Investigação Criminal de Santa Comba Dão, no dia 21 de janeiro, identificou uma mulher, de 45 anos, por furto em residência, no concelho de Tondela.

Na sequência de uma investigação por crime de furto em interior de residência, ocorrido no dia 20 de janeiro, foram efetuadas várias diligências, que culminaram na recuperação de um cofre com 3 mil euros em numerário, o qual foi entregue ao legítimo proprietário.

A suspeita foi constituída arguida e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Tondela.