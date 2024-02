Tondela e União de Leiria empatam a uma bola com golos na segunda parte

Um golo nos descontos da segunda parte permitiu ao Tondela empatar a um golo em casa com a União de Leiria, no jogo de abertura da 23.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol.

Bryan Róchez, que viria a ser expulso, inaugurou o marcador aos 66 minutos, e Daniel dos Anjos igualou aos 90+4, num encontro sem grandes oportunidades de golo.

Num jogo equilibrado ao longo da primeira parte, apenas dois remates levaram relativo perigo, logo nos minutos iniciais, mas sem eficácia.

Na segunda parte, o União de Leiria começou a pressionar mais e acabou por inaugurar o marcador, por Bryan Róchez, aos 66 minutos.

O Tondela tentou, sem sucesso, reagir ao golo de imediato, mas a expulsão de Bryan Róchez, aos 84 minutos, por acumulação de amarelos, permitiu-lhe acercar-se mais da grande área.

O empate chegou nos minutos de compensação, com um remate de Daniel dos Anjos (90+4) a ser desviado e a bater Pawel Kieszek, que não teve qualquer hipótese de agarrar a bola.

Com este empate, o Tondela subiu provisoriamente ao sexto poso, com 35 pontos, enquanto a União de Leiria tem 28 e está no nono lugar.

Jogo realizado no Estádio João Cardoso, em Tondela.

Tondela – União de Leiria, 1-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

0-1, Bryan Róchez, 66 minutos.

1-1, Daniel dos Anjos, 90+4.

Equipas:

– Tondela: Ricardo, Bebeto, Lucas Mezenga, Ricardo Alves, Lucas Barros (Cuba, 82), Costinha (Cícero, 71), Yaya Sithole (Gustavo França, 88), Ceitil (Daniel dos Anjos, 71), Rui Gomes, Luan Farias e Roberto (Xavier, 82).

(Suplentes: Léo, Tiago Almeida, Cícero, Cuba, Hélder Tavares, Xavier, Samuel Lobato, Gustavo França e Daniel dos Anjos).

Treinador: Tozé Marreco.

– União de Leiria: Pawel Kieszek, Zié Ouattara, Vasco Oliveira, Bura, Pedro Empis, Jordan van der Gaag (Rashaan Fernandes, 79), Dje D’avilla, Marco Silva, Lucho Veja (Cuca, 90+3), Paul Ayongo (Marco Baixinho, 88) e Bryan Róchez.

(Suplentes: Fábio, Tiago Ferreira, Marco Baixinho, Leandro Antunes, Arsénio, Rashaan Fernandes, Cuca, Valdir Jr e Brenner Santos).

Treinador: Vasco Botelho da Costa.

Árbitro: Gonçalo Neves (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Bryan Róchez (22 e 84), Tozé Marreco (24), Zié Ouattara (42), Lucho Veja (60), Vasco Botelho da Costa (76), Roberto (78) e Bebeto (84). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Bryan Róchez (84).

Assistência: 1.009 espetadores.