Tondela e Paços de Ferreira empatam com golos marcados na primeira parte

Tondela e Paços de Ferreira empataram hoje 1-1, em jogo da 20.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol, num desafio sem grandes oportunidades e com golos apontados na primeira parte.

Luan Farias inaugurou o marcador, aos 11 minutos, de cabeça, na receção de um cruzamento de Hélder Tavares, e Pedro Ganchas, aos 42, igualou o marcador na sequência de um canto.

Em Tondela, o primeiro remate foi do Paços de Ferreira, com Rui Fonte, logo aos quatro minutos, a disparar rasteiro para as mãos do guarda-redes Ricardo, mas foi a equipa da casa quem acabou por inaugurar o marcador, com Luan Farias (29) a cabecear para o interior da baliza de Marafona.

A formação de Ricardo Silva não conseguiu reagir de imediato à desvantagem, com o Tondela a pressionar e a tentar aumentar a vantagem no marcador com remates de Luís Rocha, Xavier e Roberto, mas sem grande perigo.

Já perto do intervalo, Pedro Ganchas (42) igualou o marcador na sequência de um canto marcado por Welton Júnior, levando o Paços de Ferreira para o descanso empatado a uma bola.

Na segunda parte as equipas mantiveram algum equilíbrio em campo, a tentarem chegar à vantagem, mas sem sucesso, tendo em conta que os lances criados não representaram grande perigo.

Com este empate, o Tondela acumulou 30 pontos e manteve-se na sexta posição, enquanto o Paços de Ferreira somou 26 e subiu ao nono lugar da tabela classificativa da II Liga.

Jogo realizado no Estádio João Cardoso, em Tondela.

Tondela – Paços de Ferreira, 1-1.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

1-0, Luan Farias, 11 minutos.

1-1, Pedro Ganchas, 42.

Equipas:

– Tondela: Ricardo, Luan Farias (Daniel dos Anjos, 80), Ricardo Alves, Abdoulaye Ba, Luís Rocha, Bebeto, Ceitil, Hélder Tavares (Tiago Almeida, 68), Xavier (Costinha, 68), Roberto (Pedro Maranhão, 80) e Rui Gomes (Cuba, 90).

(Suplentes: Léo, Tiago Almeida, Cícero, Lucas Mezenga, Samuel Lobato, Costinha, Cuba, Pedro Maranhão e Daniel dos Anjos).

Treinador: Tozé Marreco.

– Paços de Ferreira: Marafona, Jójó (Aldair Neves, 90+1), Erick Ferigra, Pedro Ganchas, Simão Rocha, Luiz Carlos, Gorby Baptiste (Uilton Silva, 70), Costinha (Matchoi Djaló, 70), Welton Júnior, Brian Cipenga (Afonso Rodrigues, 46) e Rui Fonte (Pablo Felipe, 79).

(Suplentes: Zé Pedro, Aldair Neves, Marcos Paulo, Ícaro Silva, Antunes, Pablo Felipe, Uilton Silva, Matchoi Djaló e Afonso Rodrigues).

Treinador: Ricardo Silva.

Árbitro: Bruno Vieira (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Luan Farias (29), Rui Gomes (38), Luiz Carlos (78), Ricardo Alves (80), Bebeto (87) e Matchoi Djaló (90+2).

Assistência: 817 espetadores.