Tondela – Detidos em flagrante por furto

O Comando Territorial de Viseu, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Santa Comba Dão, no dia 26 de junho, deteve um homem de 34 anos e duas mulheres de 18 e 46 anos, por furto em estabelecimento industrial, no concelho de Tondela.

Na sequência de uma denúncia de um furto, os militares da Guarda intercetaram os suspeitos no momento em que se preparavam para a venda do material furtado numa sucateira local, o que culminou na sua detenção.

Ainda no mesmo dia, após a libertação dos suspeitos, os mesmos subtraíram um veículo na cidade de Mangualde que utilizaram na deslocação para o mesmo estabelecimento industrial, onde efetuaram novo furto de materiais. De imediato os militares da Guarda intercetaram o veículo, já no concelho de Viseu, quando se preparavam para proceder à venda numa sucateira local, onde detiveram novamente os suspeitos e recuperaram os artigos furtados. Os detidos estão referenciados pela prática de roubos, furtos e tráfico de estupefacientes, sendo que alguns destes furtos ocorreram no interior da mesma empresa.

Na sequência das diligências policiais efetuadas, foi recuperado o veículo furtado em Mangualde, tendo ainda sido efetuada uma busca em veículo, onde foram recuperados vários artigos subtraídos.

Os detidos foram presentes no dia 28 de junho ao Tribunal Judicial de Viseu, tendo sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva ao homem, e apresentações bissemanais no Posto Policial da área de residência às duas mulheres.