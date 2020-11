Tondela continua na Taça de Portugal com golo de Strkalj nos descontos

O Tondela apurou-se, ontem, para a quarta eliminatória da Taça de Portugal em futebol, após vencer no terreno do Felgueiras por 1-0, com um golo de Tomislav Strkalj, aos 90+5 minutos, de penálti.

O avançado croata, da equipa da I Liga portuguesa de futebol, atirou ao ângulo superior direito na conversão do ‘castigo máximo’, após Hélder Pedro, o capitão da formação do Campeonato de Portugal, ter cometido falta sobre João Pedro na área felgueirense, que lhe valeu a expulsão por acumulação de amarelos (90+4).

A formação beirã, 12.ª classificada da I Liga, resolveu a eliminatória numa fase em que praticamente já não ameaçava a baliza contrária, após uma primeira parte em que jogou instalada no meio-campo felgueirense.

Eficiente nas recuperações de bola a meio-campo, mas raramente criativo no ataque, o Tondela criou o primeiro lance perigoso aos quatro minutos, quando Jota falhou a emenda após cabeceamento de Enzo Martínez, e voltou a ameaçar o golo, novamente por Jota, em remate travado pelo guarda-redes Júlio Neiva, aos 18, e num cabeceamento de Jaume Grau, por cima, aos 33.

Mais ofensivo após o intervalo, o nono classificado da série B do Campeonato de Portugal criou duas oportunidades no início da segunda parte, num livre de Serginho para defesa incompleta de Joel, aos 47 minutos, e num lance em que Kiko Félix falhou o desvio para a baliza por centímetros, aos 48.

Sem reaver a supremacia da primeira metade, o Tondela reequilibrou o desafio e Tomislav Strkalj esteve perto de desfazer o nulo aos 68 minutos, num cabeceamento por cima, antes de resolver a eliminatória nos segundos finais.

Jogo no Estádio Municipal Doutor Machado de Matos, em Felgueiras.

Felgueiras – Tondela, 0-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcador:

0-1, Tomislav Strkalj, 90+5 minutos (grande penalidade).

Equipas:

– Felgueiras: Júlio Neiva, João Pedro, Clayton, Nuno Lima, Luís Bastos, João Bruno (Mirandinha, 85), Hélder Pedro, Kiko Félix (André Rodrigues, 65), Pedro Ribeiro, Nuninho (Théo Fonseca, 86) e Serginho.

(Suplentes: Joel, Mário Sérgio, Mirandinha, Matheus Barbosa, André Rodrigues, Théo Fonseca e Abdul Fadil).

Treinador: Nuno Andrade.

– Tondela: Babacar Niasse, Bebeto, Yohan Tavares, Enzo Martínez, Jota (Pedro Augusto, 83), Naoufel Khacef (Filipe Ferreira, 78), Jaquité (João Pedro, 58), Jaume Grau, Jhon Murillo (Telmo Arcanjo, 58), Rafael Barbosa e Tomislav Strkalj.

(Suplentes: Tiago Almeida, Filipe Ferreira, Pedro Augusto, João Pedro, Telmo Arcanjo, Rúben Fonseca e Souleymane Anne).

Treinador: Pako Ayestarán.

Árbitro: Gonçalo Martins (Associação de Futebol de Vila Real).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para João Pedro (45+1), Kiko Félix (48), Hélder Pedro (62 e 90+4), Rafael Barbosa (72) e João Bruno (77). Cartão vermelho por acumulação de cartões amarelos para Hélder Pedro (90+4).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.