Tondela com unidades hoteleiras lotadas para receber Jogos de inverno

A presidente da Câmara Municipal de Tondela disse que as unidades hoteleiras do concelho estão “praticamente cheias” no fim de semana em que se realiza a quarta edição dos Jogos de Inverno, no fim do mês.

“No próximo fim de semana de 27 e 28 teremos aqui em Tondela várias edições desportivas. São cerca de 500 participantes, entre atletas e envolvidos na organização, o que traz um forte empreendedorismo e incentivo à nossa economia local”, afirmou Carla Antunes Borges.

A autarca destacou que “os dados da taxa de ocupação hoteleira para esse fim de semana são fabulosos”, uma vez que “está praticamente tudo preenchido nas unidades de alojamento” de Tondela.

A presidente falava na apresentação da quarta edição dos Jogos de Inverno da Associação Nacional de Desporto para o Desenvolvimento Intelectual (ANDDI), em Tondela, depois de terem começado em Bragança (2020) e terem passado por Guarda e Castro Daire.

“Estes jogos são uma forma de incentivarmos e promovermos o turismo e a participação da sociedade económica e também associar a este importante evento a participação das várias associações, porque os jogos permitem uma partilha que é de louvar”, destacou.

Por isso, a autarquia apoiou a organização “num valor financeiro de 7.500 euros, à qual acresce um apoio em espécie com a cedência de pavilhões, as medalhas, logística, num total de 8.500 euros”.

“É um investimento na prática desportiva, um investimento na inclusão e na nossa sociedade. É um exemplo e um testemunho que deixamos a todos, aos que vivem em Tondela e nos visitam, de futuro, de proximidade e de comunidade pró ativa”, defendeu.

Na apresentação desta quarta edição dos jogos de Inverno, o presidente do comité de organizador da ANDDI Portugal, José Costa Pereira, anunciou que, até ao dia de hoje, “inscreveram-se mais de 500 participantes e continuam a chegar inscrições”.

“A interioridade e a descentralização que temos feito questão de contemplar são elos de uma corrente de solidariedade que, desde o início, pretendemos implementar como marca deste desafio que assumimos, que nos motiva e a todos faz felizes”, assumiu.

José Costa Pereira afirmou que estão também inscritas “dezenas de equipas” para as 10 modalidades que compõem os Jogos de Inverno: andebol, atletismo, basquetebol, boccia, caminhada, futsal, hóquei indoor, orientação, polybat e ténis de mesa.

“A dimensão desta iniciativa sazonal multidesportiva, por si só, revela a sua importância, dado o objetivo primordial de promover a inclusão e integração social de pessoas e grupos sociais, através da prática desportiva para todos”, destacou.

O vereador do Desporto da Câmara Municipal de Tondela anunciou que os atletas vão dividir-se por quatro pavilhões do concelho: o do Municipal de Tondela, o Municipal de Campo de Besteiros, o do Estádio João Cardoso e o da Escola Secundária de Molelos.

Francisco Fonseca disse ainda que, no dia 27, haverá “a Caminhada do Recomeço, que tem início no Parque Urbano e passagem pela ecopista e por associações desportivas, culturais e recreativas da cidade, para promover o associativismo”, numa iniciativa que terminará na Praça Terras de Besteiros.

