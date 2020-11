Tondela com três casos positivos e um inconclusivo no plantel

O guarda-redes Babacar Niasse e o avançado Mario González deram positivo, dia 21, no teste à covid-19, assim como um treinador, havendo ainda outro atleta com um resultado inconclusivo, anunciou a SAD do clube da I Liga de futebol.

“O Tondela informa que, após os habituais testes à covid-19 realizados 48 horas antes dos jogos, foram detetados três casos positivos e um inconclusivo no plantel principal e equipa técnica”, refere um comunicado publicado na página oficial do clube na internet.

Os testes positivos à SARS-CoV-2, informa a nota de imprensa, são dos jogadores “Babacar Niasse e Mario González, bem como Pedro Taborda, treinador de guarda-redes” e “o atleta João Mendes teve um resultado inconclusivo”.

Neste sentido, continua o comunicado, também “o analista Ricardo Alves, por ser um contacto de alto risco, foi colocado em isolamento, tal como os casos anteriores, respeitando assim as normas definidas pela Direção-Geral da Saúde” (DGS).

“Mais informamos que o restante grupo testou negativo.”