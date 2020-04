Tondela com cerca de 250 camas para eventuais necessidades de alojamento temporário

O Município de Tondela informa que tem atualmente cerca de 250 camas identificadas para assegurar eventuais necessidades de alojamento temporário, no âmbito da pandemia da Covid-19.

Nos últimos dias foram vistoriados um conjunto de equipamentos do concelho, de forma a verificar se estes apresentavam as condições necessárias para poderem vir a ser utilizados por utentes de lares, residências de idosos e IPSS, como forma de prevenir eventuais casos de evacuação em situação de emergência.

O Hotel do Caramulo é aquele que disponibiliza o maior número de camas, seguindo-se o Hotel Severino José, localizado na cidade de Tondela, e o Albergue de S. Tiago (em Santiago de Besteiros).

Em caso de necessidade, para além destas cerca de 250 camas que já estão disponíveis, poderão ser colocadas camas na Escola Básica 1,2 e 3 do Caramulo, bem como no Centro Social e Paroquial de Tondela.

São ainda opção para instalação de camas o Centro de Dia do Centro Paroquial de S. Salvador de Tonda e o salão do Centro de Dia do Centro paroquial de Santiago de Besteiros.

Já o Pavilhão Desportivo Municipal é o local identificado para servir de retaguarda ao Hospital, caso venha a ser necessário, ou para acolhimento de eventual unidade de socorro.