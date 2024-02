Tondela candidata construções de pedra seca do Caramulo a património imaterial

A Câmara Municipal de Tondela anunciou hoje que vai candidatar as construções de pedra seca da Serra do Caramulo, muitas das quais são seculares, ao Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial (INPCI).

Muros de terrenos agrícolas, palheiros, espigueiros, aglomerados habitacionais nos centros das aldeias, levadas e caleiros são exemplos de estruturas de pedra seca que constituem uma marca identitária da Serra do Caramulo.

“Como forma de dominar a natureza, desde tempos imemoriais que o homem teve necessidade de retirar pedra da serra para ter terrenos de plantio”, contou a presidente da Câmara de Tondela (distrito de Viseu), Carla Antunes Borges.

Segundo a autarca, “as pedras retiradas dos solos foram a matéria-prima para a organização social: casas de habitação, cortes para o gado, estradas, muros de delimitação de propriedades, eiras, pérgulas para as vinhas, canadas para domarem as águas”.

“Sem outro recurso além da pedra, as comunidades ergueram os lugares, as aldeias e as vilas e muitas destas construções centenárias chegaram até aos nossos dias”, frisou.

Mas “não basta colocar pedra sobre pedra”, explicou Carla Antunes Borges, acrescentando que “há um saber fazer na forma como se escolhem as pedras e como se colocam umas sobre as outras”.

A autarca justificou a preparação desta candidatura com a necessidade de reforçar a importância das comunidades e “o papel de Tondela como município apostado na defesa e valorização do seu património e na vanguarda das boas práticas ecológicas e da sustentabilidade ambiental”.

As construções de pedra seca “desempenham ainda hoje um papel determinante na prevenção de deslizamentos de terras, inundações e avalanches” e também “no combate à erosão e desertificação da terra, aumentando a biodiversidade e criando condições microclimáticas adequadas para a agricultura”, sublinhou a autarquia.

Por exemplo, os muros de pedra seca que ainda existem no alto da serra, “constituem um autêntico corredor ecológico que contribui para o desenvolvimento dos ecossistemas e da biodiversidade” e a sua substituição por muros de betão ou sebes de arame afetaria o equilíbrio ambiental, acrescentou.

Este projeto será apresentado no próximo sábado à comunidade, no Centro de Estudos e Interpretação da Serra do Caramulo.

No ano passado, a Câmara de Tondela candidatou a Festa das Cruzes e o processo de fabrico do Barro Negro de Molelos ao INPCI, encontrando-se estas candidaturas ainda em fase de análise.