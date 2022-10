TONDELA: BUPI continua a percorrer as freguesias

As equipas móveis do Balcão Único do Prédio (BUPi) vão, nas próximas semanas, continuar a percorrer as freguesias do concelho de Tondela, com passagens por São Miguel de Outeiro e Canas de Santa Maria.

“Numa época em que cada vez mais torna-se difícil saber quais os limites exatos dos terrenos, o BUPI veio ajudar, permitindo que os proprietários possam, de forma gratuita, mapear todos os seus terrenos”, referiu aquela autarquia do distrito de Viseu.

Até ao dia 28, as equipas móveis do BUPI poderão ser encontradas no Centro Social de São Miguel de Outeiro e no Pavilhão Multiusos de Canas de Santa Maria.

Em alternativa, os interessados poderão deslocar-se ao BUPI instalado no edifício do Mercado Municipal, junto ao Parque Urbano, com atendimento por marcação.