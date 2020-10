Tondela alcança primeira vitória da época em dia de adeptos no estádio

Rafael Barbosa deu os primeiros três pontos da época ao Tondela, frente ao Portimonense, no Estádio João Cardoso, que recebeu ontem e os primeiros adeptos, em jogo da quinta jornada da I Liga de futebol.

Rafael Barbosa inaugurou o marcador aos 33 minutos e foi o autor do único golo da partida que deu ao Tondela os primeiros três pontos da equipa ‘beirã’ nesta época, num dia em que o Estádio João Cardoso recebeu adeptos, pela primeira vez, desde o início da pandemia.

Nos primeiros 30 minutos, o Tondela praticamente não permitiu que o jogo saísse do meio campo adversário, uma pressão que deu frutos aos 33 minutos, com o avançado português a inaugurar o marcador.

Rafael Barbosa estava desde o minuto seis a tentar concretizar, com um remate ao lado esquerdo da baliza do Portimonense, e, oito minutos depois, tentou junto à barra, mas Samuel defendeu, assim como evitou um minuto depois um cabeceamento de João Pedro.

O Portimonense reagiu após o golo e, nos últimos 15 minutos da primeira parte, o jogo ficou mais equilibrado e, depois de ter rematado uma vez na primeira meia hora (Fabrício, 25 minutos), a equipa visitante avançou no campo.

Anderson rematou aos 37 minutos por cima da barra e insistiu dois minutos depois, mas diretamente para as mãos de Pedro Trigueira. Um minuto depois foi Anzai a tentar concretizar, mas, mais uma vez, o guarda-redes do Tondela evitou o empate.

O primeiro momento perigoso da segunda parte surgiu aos 56 minutos com a baliza do Tondela a descoberto e Dener a rematar direto à barra, com a bola a ‘picar’ para fora e Pedro Trigueira a agarrá-la de imediato.

Numa segunda parte mais equilibrada, o Portimonense insistiu e, aos 62 minutos, Fabrício fez um remate cruzado pela direita, mas Pedro Trigueira não permitiu a concretização ao adversário.

Antes dos 70 minutos o Tondela rematou duas vezes à baliza adversária, primeiro com Salvador Agra (68) na marcação de um livre, depois com Rafael Barbosa a tentar um cruzamento, mas em ambas as ocasiões a bola saiu por cima da barra.

Já nos minutos de compensação Salvador Agra voltou a tentar aumentar a diferença no marcador, mas sem sucesso, rematando por cima para a bola bater na barra.

Apesar de haver mais remates na segunda parte, marcada por inúmeras faltas e todos os cartões amarelos do desafio, e um vermelho, a um elemento do banco ‘algarvio’ os golos não se concretizaram.

Com este triunfo o Tondela subiu, provisoriamente, ao nono lugar da I Liga, com cinco pontos, e ultrapassou a equipa do Portimonense, que é 15.º, com quatro pontos.