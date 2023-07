Tomislav Strkalj e Ruben Fonseca de saída do Tondela

Os atletas Tomislav Strkalj e Ruben Fonseca terminam hoje contrato com o Tondela e vão deixar o clube da II Liga de futebol, anunciou hoje a SAD do emblema beirão, em comunicado.

O avançado croata, de 26 anos, deixa o clube beirão depois de “quatro épocas de Tondela ao peito”, escreve a SAD no documento, com um total 58 jogos em todas as provas, tendo apontado dois golos nesse período”.

Também o atleta Ruben Fonseca, de 23 anos, natural de Santa Maria da Feira, distrito de Aveiro, termina hoje a sua ligação contratual com os ‘auriverdes’, refere numa segunda nota de imprensa a SAD do Tondela.

Em ambos os casos, o Tondela “enaltece o profissionalismo demonstrado” ao serviço da equipa e deseja aos dois atletas “felicidades para o futuro”.