A Guarda Nacional Republicana (GNR) realizou ontem, dia 4 de agosto, pelas 10h00, a cerimónia de tomada de posse do novo Comandante da Escola da Guarda (EG), Brigadeiro-general Francisco Rijo, numa cerimónia que foi presidida pelo Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana, Tenente-general Rui Clero, que conferiu posse, e que teve lugar nas instalações da Escola da Guarda, em Queluz.

O Brigadeiro-general Francisco Rijo é natural da Amadora, e nasceu no dia 18 de novembro de 1964. É licenciado e mestre em Ciências Militares pela Academia Militar e pós-graduado em Ciências da Educação, pela Universidade de Lisboa. Para além dos cursos curriculares de carreira, está habilitado com diversos cursos nacionais e estrangeiros, dos quais se destaca o Infantry Officer Basic Course e Infantry Officer Advanced Course do Exército dos Estados Unidos da América, o Curso de Estado-Maior do Instituto de Altos Estudos Militares, o Command and General Staff Officer Course do Exército dos Estados Unidos da América.

É autor e coautor de publicações e artigos em revistas nas áreas da gestão de recursos humanos e da formação. É também investigador associado do Centro de Investigação e Desenvolvimento do Instituto Universitário Militar.

Ingressou na Guarda Nacional Republicana em 2019, tendo desempenhado diversas funções de comando, chefia e de estado-maior, servindo nos seguintes locais:

ü Escola Prática de Infantaria;

ü Divisão de Planeamento e Programação do Estado-Maior do Exército

ü Instituto de Altos Estudos Militares;

ü Comando da Instrução do Exército;

ü Estado-Maior da União Europeia, em Bruxelas;

ü Joint Command Lisbon da OTAN, em Oeiras;

ü Gabinete do General Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas;

ü 7º Contingente Nacional da ISAF, no Afeganistão;

ü Regimento de Infantaria 14 em Viseu, onde foi Comandante;

ü Academia Militar;

ü Escola das Armas, onde desempenhou as funções de 2º Comandante;

ü Instituto Universitário Militar nas funções de Coordenador da Área de Ensino Específico do Exército.

ü Adjunto do Comandante Operacional da GNR;

ü Unidade de Intervenção, onde desempenhou as funções de Comandante;

Na sua folha de serviço constam vários louvores e condecorações, nacionais e estrangeiras.

A EG é uma unidade especialmente vocacionada para a formação moral, cultural, física, militar e técnico- -profissional dos militares da Guarda e ainda para a atualização, especialização e valorização dos seus conhecimentos. A EG colabora, ainda, na formação de elementos de outras entidades, nacionais e estrangeiras.