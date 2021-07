Tomada de posse do Diretor da ESViriato

Tomou posse no dia 12 de julho de 2021, Pedro Miguel Ribeiro, como Diretor da Escola Secundária Viriato, bem como a sua equipa diretiva, para o quadriénio 2021-25, após a decisão de recondução no cargo tomada por unanimidade pelo Conselho Geral daquela escola.

Neste novo mandato propõe-se a: continuar a combater as desigualdades de condições de acesso de todos os alunos ao conhecimento; implementar o Plano 21|23 Escola+ para a recuperação das aprendizagens dos alunos; prosseguir na melhoria do modelo de autoavaliação da escola; promover a literacia digital; ser um parceiro construtivo e colaborativo no processo de transferência de competências na área da educação para o Município.