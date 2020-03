Tim Vieira e Ordem dos Biólogos apoiam o projecto PORTAS ABERTAS

A plataforma PORTAS ABERTAS, que abre as portas à solidariedade de várias empresas portuguesas

que queiram ajudar os profissionais de saúde que estão a combater a pandemia de COVID-19, conta

neste momento com o apoio essencial e respectiva divulgação por parte do empreendedor e

empresário Tim Vieira e da Ordem dos Biólogos (Delegação Norte).

Através do website www.portasabertas.pt, qualquer empresário, em nome individual ou com micro,

pequena, média ou grande empresa, pode dar o contributo que tiver disponível, colmatando as

necessidades mais básicas de hospitais, centros de saúde e outras unidades hospitalares. Entre os

donativos mais solicitados encontram-se os bens alimentares (não perecíveis, como snacks, refeições

prontas), produtos de higiene, sem esquecer equipamentos de protecção individual, colchões e sacos cama, serviço de entregas ou até mesmo códigos promocionais para uma compra ou serviço online.

Do mesmo modo, o PORTAS ABERTAS cria a possibilidade de qualquer profissional de saúde ou

unidade hospitalar registar a sua carência, para que, rapidamente, seja suprida.

Acreditamos que, dada a urgência e emergência deste projecto, mais entidades irão associar-se, tendo,

neste momento já várias empresa parceiras e disponíveis para abrir as suas portas a quem está na

linha da frente de combate ao COVID-19.

O projeto PORTAS ABERTAS nasceu entre elementos da sociedade civil, das mais diversas áreas, desde

a Enfermagem, Design, Branding, Gestão, Comunicação e Relações Internacionais. A plataforma conta

com o apoio da Ordem dos Enfermeiros, da Delegação da Cruz Vermelha de Águeda e da H2H Portugal.

#FiqueEmCasa e abra as portas à Solidariedade

Para mais informações, aceda a www.portasabertas.pt ou envie email para press@portasabertas.pt