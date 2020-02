Tiago Santos inicia a temporada na segunda posição

Arrancou este fim de semana na Vila de Góis o Campeonato Nacional de Todo o Terreno.

O 27º Raid TT Paraíso de Góis, com um total de 340km cronometrados, desenhados nas serras dos concelhos de Arganil e Góis, levaram os pilotos a uma jornada exigente de competição.

O piloto Nelense Tiago Santos mostrava-se confiante para esta corrida, desde cedo com um excelente ritmo competitivo, lutava pelos lugares cimeiros.

No primeiro dia o piloto apoiado pela Imporquímica, mostrou claramente querer sair de Góis com um bom resultado, sendo o segundo mais rápido em pista na classe TT1.

Já no segundo dia, Tiago Santos forçou o andamento, mas um problema com a mousse traseira da sua Yamaha a 50km do fim quando já estava em “cima” do piloto da frente, obrigou-o a abrandar o ritmo de forma a levar a mota até à linha de meta, terminando assim depois de mais de cinco horas de corrida na segunda posição.

“Foi uma prova bastante gira mas muito dura. As pistas do Raid de Góis são diferentes de todas as outras corridas, muita pedra, descidas e subidas ingremes, precipícios de cortar a respiração, mas com uma adrenalina de condução enorme.

No primeiro dia fiquei com a sensação de que poderia ter arriscado mais, e foi o que fiz no segundo dia, mas nem sempre a sorte está do nosso lado.

Vinha num ritmo muito bom, a ganhar bastante tempo, mas nos últimos 50km a mousse da roda traseira cedeu e começou a desfazer-se.

Daí em diante tentei poupar ao máximo a roda traseira, vindo numa toada mais calma para que o pneu não salta-se fora da jante e conseguir terminar a corrida.

Saio de Góis motivado para as próximas corridas, pois os indicadores perante o trabalho que temos desenvolvido foram muito positivos.

Não posso deixar de agradecer todos os patrocinadores a confiança e apoio que demonstram neste projeto, sem eles era tudo bem mais difícil.”

O Campeonato Nacional de Todo o Terreno segue agora para a Sertã nos dias 28 e 29 de Março.