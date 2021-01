Testes à população para travar a covid-19 em aldeias de Aguiar da Beira

O executivo da União de Freguesias de Sequeiros e Gradiz, em Aguiar da Beira, vai realizar no próximo sábado, 30 de janeiro, um rastreio à covid-19 na população das suas aldeias. Em colaboração com a equipa do Camião da Esperança, a freguesia vai realizar 280 testes rápidos (antigénio) nas localidades de Sequeiros, Gradiz, Ponte do Abade, Mouções, Quinta do Ródão e Quinta de Santo Estevão. O objetivo é identificar eventuais casos positivos para poder isolar, travar a disseminação e cuidar da população.

A Junta da União de Freguesias de Sequeiros e Gradiz, constatando o que se está a passar com a evolução da pandemia no concelho e face à ausência de resposta para uma intervenção rápida e atempada no território, que permita salvar vidas, decidiu agir de imediato, seguindo o exemplo dos concelhos vizinhos, com o apoio de uma empresa local, a Aguiar Carnes, e a disponibilidade do Camião da Esperança, reuniu as condições necessárias para testar, num único dia, toda a população desta freguesia. “Na nossa região, grande parte da população está envelhecida, e tem hábitos de proximidade e vida comunitária muito arraigados, difíceis ou impossíveis de mudar. Culpabilizá-los não é o caminho. É necessário encontrar soluções, implementá-las em tempo útil e cuidar das pessoas”, afirma o Presidente da Junta, José Belarmino.

O Camião da Esperança é uma viatura equipada para intervenções de testagem ao SARS-CoV-2 em qualquer parte do território nacional. Tem uma equipa constituída por médicos, enfermeiros, profissionais de saúde e especialistas em organização, gestão e comunicação de eventos.