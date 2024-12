Tertúlia com Fernando Seara e Rui Gomes da Silva – Sport Viseu e Benfica

No âmbito das comemorações do Centenário do Sport Viseu e Benfica, vai realizar-se no próximo domingo uma tertúlia com dois ilustres descendentes de ex-presidentes do clube: Fernando Seara e Rui Gomes da Silva.

O agora centenário clube viseense pretende proporcionar uma conversa descontraída e enriquecedora, honrando a história e a memória, com o objetivo de engrandecer o presente e o futuro.

Viseu, 11 de dezembro de 2024 – No âmbito das comemorações do Centenário do Sport Viseu e Benfica, realizar-se-á no próximo domingo, dia 15 de dezembro, às 16h00, no Auditório dos Serviços Centrais do Instituto Politécnico de Viseu, uma tertúlia dedicada ao clube viseense e à cidade de Viseu.

A iniciativa é aberta à comunidade, pelo que convidamos todos os que quiserem se associar a este momento a participar.

O clube viseense promete algumas surpresas, sendo o dia também marcado pela tradicional Ceia de Natal.

Recorde-se, entretanto, que o Sport Viseu e Benfica assinala em 2024 o seu Centenário. Foi a 1 de agosto de 1924 que um grupo de entusiastas do futebol da cidade de Viseu, liderados pelo Alferes António Carlos e Edmundo Oliveira, formaram, no Café Avenida, o Sport Lisboa e Viseu.

Anos mais tarde passar-se-ia a chamar Sport Viseu e Benfica – designação que mantém até hoje -, constituindo-se ainda como a filial número 3 do Sport Lisboa e Benfica.

São 100 de História de um Clube que sempre levou longe o nome da cidade de Viseu e que muito contribuiu para a formação cívica, social e desportiva de milhares de atletas que ao longo de todos estes anos militaram num clube orgulhosamente eclético e de onde saíram grandes nomes do desporto português.