TERMATALIA OURENSE – 22 MAIOR FEIRA TURISMO TERMAL E SAÚDE BALNEAR, NO MUNDO!

O autarca considerou que as dificuldades aumentaram quando as casas exportadoras começam a ter produção própria suficiente e deixaram de precisar dos pequenos e médios agricultores. Viseu, capital, por mérito, sem igual, Grandeza patente, como região termal, Seis estâncias, as melhores de Portugal, Com São Pedro “Cidade Termal“, virtual. Daí, Viseu não deve aceitar ternuras, Aquilo que, por mérito, lhe pertence, termas nos concelhos, a seu alcance, águas sulfurosas prás melhores curas. Alcafache, São Pedro do Sul, S. Gemil, por direito, Carvalhal, Cavaca e Felgueiras, nas Beiras, Aveiro, tem a Curia e Luso, sem peneiras, Coimbra, como intrusa quer Curia, sem jeito Viseu, pelo seu valor Termal, Natureza deu, Capital da Beira Alta Termal, grandeza real, Por mérito, pela qualidade e quantidade termal, Entidades, sem favor, deem capital a Viseu.

Maior Feira Turismo Termal e Saúde Balnear, no Mundo!

Ano, após ano, Termatalia evidencia – se no âmbito internacional, com cada vez com mais países aderentes preferencialmente aqueles que, entre muros, possuem turismo termal.

Para uma maior participação, entre países de língua latina, Termatalia face, rotativamente, um ano, em Ourense, concelho sede, e no seguinte, num país da América do Sul, com fortes possibilidades em ser, igualmente, solicitada, por outros continentes, entre eles da

Asia e Africa.

Nesta sucessão de grandeza, Termatalia 22, teve lugar em Ourense, nos últimos dias de setembro findo, com a inclusão do V Congresso Internacional da água, no qual participaram 30 orador de 12 países, constituindo, por si, um dos principais atos do acontecimento turístico e saúde balnear.

Na abertura da Feira termal vigésima segunda, na sua longa história, logo evidenciou um estado de grandeza relevante, dada a presença das diversas entidades mais representativas da Província da Galiza, concelhos municipais da região de Ourense, entidades ligadas ao termalismo de vários países, Porto e Norte e muito público que enchia o vasto espaço.

Entre os vários oradores, Rogélio Martinez, diretor gerente da Expourense e diretor da Termatalia, usou da palavra para agradecer aos congressistas que assistiam aquele ato por online , nos países da origem, destacando o facto ser o exemplo de cooperação entre distintos administradores , com os quais Termatalia irá, de forma segura, para o desenvolvimento Mundial de termalismo e saúde e bem estar.

Seguidamente, salientou que a edição de Termatalia que iria decorrer em Ourense, parte dela, se destinava a profissionais, por se destingir entre as seis feiras internacionais que se realizam em Espanha de turismo, aquela

também especializada em saúde, bem como é a única que faz ponte entre a Europa e a América do Sul. Sem deixar de ter na devida conta Termatalia ser uma feira de negócios, com cerca de cem expositores e empresas

organizando a bolsa de contratação, das mais importantes, dada a presença de 28 operadores líderes do mercado nos países de origem.

Por último, Rogelio Martinez, deu as boas vinda à delegação de Colômbia, representada pelo presidente do concelho de Taipa, German Ricardo Barrera, onde será realizada Termatalia, em setembro de 2025.

Entre os diversos países representado, Portugal esteve nas 22 feiras da Termatalia, ou seja, em todas até hoje realizadas, através da região de

turismo Porto e Norte. A região de Turismo do Centro, com sede em Aveiro, também esteve dignamente representada, com vasta literatura

elucidativa do que há para ver nos distritos da região, particularmente das estâncias terminais, com algumas falhas como a falta das Caldas da Cavaca e a referiria, como as termas do Luso pertencem o concelho de Coimbra, quando, certamente, por lapso, cabem ao concelho de Aveiro. e mapas.

No decorrer da feira, realizaram -se ontras atividades relacionadas com vistas âs termas de Carvalhinho- Espanha e Chaves – Portugal, bem como o concurso de águas minerais.

Não demos o nome das águas classificas nos três primeiros lugares, por se entender pouco rigor na escolha do júri dos provadores, alguns deles mal sabiam pegar no copo onde era atirada sem sequencia a água para prova. A sessão de encerramento, primou, de novo, como começou, com elevação nos diversos discursos engrandecendo o certame e a forma útil cumprindo a grandeza internacional.

Termatalia Solicitada – Países da África e Ásia

Visivelmente, satisfeito pelo dever cumprido, na realização da 22 feira internacional de Termatalia, saúde balnear e bem-estar, Rogelio Martinez, diretor gerente e diretor de Termatalia, por este certame termal ter chegado, a seu termo, com visível sucesso.

Ao fazer esse balanço final, Rogelio Martinez, salientou isso mesmo, ao mesmo tempo que destacava o facto de ter sido a melhor pelo turismo gastronómico termal que se está a verificar pelo mundo, com evidente deferência para Termatalia, trabalho feito nos 22 anos de realização desta feiram, em Ourense e nos países da América Latina.

Nesta continuidade – salientou, em levar Termatalia aos diversos países do Mundo, – “acabamos de fazer a entrega responsável pela realização de Termatalia 23, à Colômbia, país da América do Sul.

Apesar do número de concorrentes que se candidataram, para o efeito, a Colômbia foi aquela que mais garantias nos deu, na expansão do termalismo e saúde balnear, com a melhor organização, de modo a que Termatalia continue na senda do sucesso, para os fins a que foi criada.

Esta certeza de Termatalia está a seguir pelos melhores caminho do sucesso, de ano para ano, está na fase de aceitação de concorrentes ao

receber propostas vindas de países de Africa e Asia, para que fossem eles a organizar o certame Termatalia, para o ano de 2025, o que nos enche de orgulho e de certezas quanto ao futuro que se avizinha.

E prosseguiu – Neste sucesso, Portugal, como nosso parceiro, figurando como dois países, com um só destino, também, por esse modo, beneficia destas realizações designadamente a região de turismo Porto e Norte que se evidencia, destacadamente. A região de turismo do Centro de Portugal também esteve representada nesta feira 22, esperamos que se mantenha e se amplie nas próximas feiras dado seu potencia termal.

Uma certeza, as águas termais dão saúde. Dai que haja o maior empenhamento por parte das entidades, de modo a beneficiar o público em geral, desta mais valia, que lhe advém da saúde balnear”.