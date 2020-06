TERCEIRO ESPAÇO DESCENTRALIZADO DO MUNICÍPIO DE MANGUALDE – NOVO ESPAÇO DO CIDADÃO INAUGURADO EM ESPINHO

Ontem, dia 14 de junho, foi inaugurado o Espaço Cidadão de Espinho. Para além do balcão localizado no edifício da Câmara Municipal, este é o terceiro espaço descentralizado do concelho de Mangualde: depois de Tavares e de Fornos de Maceira Dão, abre hoje ao público o Espaço Cidadão de Espinho. São assim quatro, no total, os locais de atendimento. O momento da inauguração contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, Elísio Oliveira, do Presidente da Junta de Freguesia de Espinho, António Monteiro, e do representante da AMA, Daniel Martins.

Elísio Oliveira destacou a relevância destes serviços estarem próximos da população, uma vez que “acresce qualidade de vida da todos os munícipes, representando uma importante mais-valia e comodidade para todos, reduzindo deslocações e ajudando com maior proximidade.” Esta inauguração “é acima de tudo um ato que valoriza a descentralização do serviço público e a coesão territorial, tornou-se possível no quadro de uma parceria virtuosa entre a Câmara Municipal, a Junta de Freguesia e a AMA”, sublinhou ainda o Presidente.

O Espaço abre respeitando todas as regras da Direção Geral da Saúde. O horário de funcionamento é às segundas e terças-feiras, das 9h00 às 12h30 e das 13h30 às 17h00.

Os serviços disponíveis são: renovação de Cartas de Condução; renovação de Cartões de Cidadão; emissão de Registos Criminais; alteração de Morada no Cartão do Cidadão; entrega de recibos de ADSE; Chave Móvel Digital; marcação de consultas para o seu médico de família; bem como todos os serviços afetos a este ESPAÇO (ISS, CGA, AT, CNP, DGAJ, SPMS).