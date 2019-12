Ténis Torneio Veteranos “Os Bengalas”

MORTÁGUA

28 NOVEMBRO – 1 e 7 DEZEMBRO 2019

( prova de nível B )

Organização:

Vibraténis

SPORTING CLUBE VALE AÇORES

Aveirense João Cunha fez a “ dobradinha “ , GDC CIRES dominou o torneio.

A dupla Aveirense, João Cunha / Carlos Neves, em representação do Grupo Desportivo e Cultural da CIRES ( Estarreja ), foram os grandes vencedores na prova de pares masculinos ( escalão de 45 anos ), no Torneio de Veteranos “ Os Bengalas “ , tendo João Cunha rubricado a vitória também em singulares, no passado dia 7 de Dezembro, prova de nível B, que se realizou nos courts do municipais de Mortágua, com a participação de 30 jogadores.

As condições atmosféricas adversas obrigaram a organização da Vibraténis e do Sporting Clube de Vale de Açores a prolongar o torneio por dois fins-de-semana, tendo apenas sido concluído no passado dia 7 de Dezembro, com as meias e final do escalão de 45 anos, disputada na totalidade pelos jogadores do GDC CIRES, que dominaram este escalão.

A vitória na final sorriu a João Cunha, cabeça de série nº 1, e actual nº 16 do ranking Nacional que venceu na final Abílio Maia cabeça de série nº 2 e actual nº 60 do mesmo ranking, em duas partidas com os parciais de 6-1 e 6-2. Nas meias finais Cunha venceu Antonio Carrinho também em duas partidas por 7-5, e 6-0, enquanto que Maia levou a melhor frente a Carlos Neves, com os parciais de 6-3 e 6-2.

Na variante de pares deste mesmo escalão, a final foi discutida pelas duas duplas do GDC CIRES ( João Cunha / Carlos Neves e Antonio Carrinho / Abílio Maia ), num jogo muito equilibrado, a vitória sorriu aos primeiros, com os parciais de 3-6, 6-4 e ( 10-6 ) no super tie-break.

No escalão de 35 anos, André Alexandrino, do Grupo Desportivo de Oliveira de Frades, ( nº 63 ) foi o grande vencedor, tendo batido na final Gonçalo Vieira do Luso Ténis Clube ( nº 196 ) por 6-2 e 6-1. Nas meias finais Alexandrino, venceu o cabeça de série nº 2, o Conimbricense José Gaspar, em três equilibradas partidas por 3-6, 6-3 e ( 10-7 ) no super tie break, na outra meia final Vieira, causou surpresa vencendo também em três partidas o Aveirense Luís Pinho, cabeça de série nº 1, por 6-3, 3-6 e ( 10-7 ) no super tie break.

Na variante de pares a equipa do Luso Ténis Clube, formada pelos primos Gonçalo Vieira e Paulo Sousa, venceram os favoritos José Gaspar ( TC Choupal ) e Luís Pinho ( CT Aveiro ), em três equilibradas partidas por 6-3, 6-7(6/8 ) e ( 10-7 ) no super tie break.

Escalões Vencedores Finalistas