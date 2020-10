“Tenho um cancro e mil sonhos”, um projeto que partilha os sonhos de mulheres com cancro da mama

A campanha “Tenho um cancro e mil sonhos” da revista Cuidar. e apoiada pela Pierre Fabre e pela Eau Thermale Avène Portugal, surge no âmbito do mês internacional da prevenção de cancro da mama e visa divulgar, através de uma mensagem positiva e inspiradora, os sonhos de mulheres que vivem com cancro da mama.

A campanha de consciencialização, junta sete mulheres com diferentes tipos de cancro da mama, em várias fases da doença. Em cada vídeo, cada mulher tem a oportunidade de partilhar as suas experiências e aspirações individuais, a forma como o cancro mudou a sua forma de pensar, dando a conhecer a realidade da sua vivência com um cancro, mostrando que a vida, e os sonhos, mantêm-se para além desta doença. A Ana, a Armanda, a Carolina, a Emília, a Fátima, a Manuela e a Zuleide refletem ainda sobre a importância das associações de doentes e as limitações impostas pela sociedade, demonstrando que ainda existe um longo caminho a ser percorrido.

“Tenho um cancro e mil sonhos” permite ver, pelos olhos do doente oncológico, que os sonhos assumem um papel fundamental na “convivência” diária com um cancro e que estes prevalecem sobre esta doença, não só em número, mas também em vontade de concretização.

Os sete vídeos serão lançados durante o mês de outubro e estarão disponíveis nas redes sociais da revista Cuidar. (https://www.facebook.com/ revistacuidar2020). Partilhe esta mensagem!

Sobre a revista Cuidar.: Cuidar. é a primeira e única revista Portuguesa, dirigida a doentes oncológicos, seus familiares, amigos e público em geral, com a intenção de criar um veículo de informação clara e fidedigna. Com uma periodicidade trimestral, temos por ambição chegar a todas as salas de espera dos Hospitais Portugueses e às bancas nacionais.

Nas suas páginas, os leitores, encontrarão artigos diversos sobre a doença, escrita numa linguagem simples, pelos mais variados especialistas da área: oncologistas, psicólogos, enfermeiros oncológicos, assistentes sociais. Teremos também artigos sobre bem-estar e hábitos de vida saudável, receitas elaboradas por nutricionistas, assim como sugestões de escapadas/retiros.

Descubra mais sobre esta revista em: https://revistacuidar.pt/