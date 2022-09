Temporário e funcional, Mercado dos Produtores de Viseu abriu ao público

Espaço com 1300 m2 acolhe cerca de 115 produtores locais e lojistas. Antigo Mercado Municipal será requalificado ao longo dos próximos anos

Dia 3 de setembro, o Mercado dos Produtores abriu as suas portas a todos os viseenses. Um ano depois, a empreitada de construção encontra-se concluída e são 115 os produtores locais e lojistas que ocupam os pontos de venda disponíveis na nova infraestrutura. Com uma área de cerca de 1300 metros quadrados, o Mercado garante outras áreas complementares e de apoio, como o Gabinete de Apoio ao Agricultor, numa infraestrutura funcional e atrativa para todos.

“Abrimos hoje as portas a uma infraestrutura temporária que vem responder a alguns desafios: desde logo assegurar melhores condições de venda para os nossos lojistas e produtores locais, como também permite planear e projetar o futuro do edifício do atual Mercado Municipal, na Rua 21 de Agosto”, afirmou o Presidente da Câmara Municipal de Viseu, Dr. Fernando Ruas.

O Presidente da Câmara destacou a execução de “uma obra importante que tem todas as condições, dignidade e dimensão” no parque de estacionamento do edifício da Segurança Social (Prédio Alto) e que marca o início de um novo ciclo de crescimento e de valorização dos produtos e dos produtores viseenses, num espaço temporário que pretende ser uma âncora de desenvolvimento e de comercialização dos produtos da região.

A sua localização, num espaço perto do antigo Mercado Municipal, mas com uma maior visibilidade e acessibilidade, permite, a partir de agora, a criação de uma nova dinâmica dos comerciantes com os munícipes, incentivando à frequência e compra no Mercado dos Produtores.

Com serviços de talho, peixaria, hortofrutícolas, padaria, queijaria, vestuário, entre outros, o edifício, que teve um custo de 822 mil euros, garante boas acessibilidades a pessoas com mobilidade reduzida, assim como contempla uma zona de esplanada, no exterior da infraestrutura, que serve o Café do Mercado. A par disto, o parque de estacionamento, localizado ao lado da nova infraestrutura, encontra-se a funcionar de forma gratuita, temporariamente.

Com esta deslocação, o Mercado Municipal foi encerrado e será alvo de uma requalificação estruturante durante os próximos anos, com o objetivo de reabilitar um equipamento-âncora do centro da cidade, devidamente enquadrado e pronto a dar resposta aos desafios futuros.

“O Mercado dos Produtores dará resposta enquanto não concluirmos o projeto que temos pensado. Vamos requalificar um dos espaços mais centrais da cidade. Queremos o piso do Mercado Municipal ao nível da Avenida António José de Almeida e da Avenida Alberto Sampaio e depois aproveitar o espaço interior, talvez com três pisos, um para estacionamento e um ou dois pisos para serviços”, acrescentou o Presidente da Câmara, Dr. Fernando Ruas.

O Mercado dos Produtores está aberto de segunda a sexta-feira das 6 às 18 horas, sábados das 6 às 13 horas e encontra-se encerrado aos domingos e feriados, salvo exceções que serão previamente comunicadas aos munícipes pela Câmara Municipal de Viseu.