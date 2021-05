Têm o vestido de noiva mais viajado do mundo. Agora, abriram uma agência de viagens que terá sede em Moimenta da Beira

Joana Salgueiro e André Santos, o casal Honeymooners de Moimenta da Beira que no Instagram são observados por centenas de milhares de seguidores, sobretudo pelas fotografias incríveis que partilham das suas viagens, românticas e vestidos de noivos, revelaram no passado sábado, em direto das Maldivas, a criação de uma agência de viagens que vai ter a sede em Moimenta da Beira, em espaço físico e digital, a honeymooners.trave.

“O nosso País é tão lindo e é nosso objetivo também dinamizar a nossa região”, diz André, revelando: “Planeamos ainda este ano ter sede em Moimenta da Beira e em 2022 queremos estar presentes no Porto e em Lisboa porque é mesmo um objetivo”.

O anúncio foi feito na página oficial do Instagram, nestes termos: “É oficial: está lançada e aberta para o mundo a Agência de Viagens Honeymooners. Desde que começámos a fazer das nossas viagens sonhos reais, que queríamos que outros também as pudessem viver! E agora é possível! Nós sabemos como o fazer e a nossa equipa, muito experiente e especializada também! Agora, tu, já podes viajar ao estilo Honeymooners, conhecer o mundo e viver as tuas viagens de sonho! Os benefícios de viajar connosco vão muito além da experiência que temos nos destinos! A personalização e segurança é o nosso foco e nós vamos ao detalhe (cada pessoa é única e cada viagem também será). Quem viaja com a Agência de Viagens Honeymooners só se preocupa em desfrutar!”.