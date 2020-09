Tem 65 anos ou mais? Saiba os direitos que lhe assistem enquanto consumidor sénior!

Á semelhança de outros países desenvolvidos, em Portugal, a população sénior constitui um grupo importante em relação ao qual têm sido desenvolvidas medidas de proteção social.

O consumidor sénior tem o direito à participação, à auto-realização, à dignidade, à informação, à alimentação, à independência, ao trabalho, à justiça, à saúde e à proteção social.

Reunimos alguns dos direitos de que goza o consumidor sénior na saúde, assim como, os benefícios sociais a que pode aceder:

Direito à Saúde:

Deve ser concedido acesso a serviços de saúde que os ajudem a manter e recuperar o nível de bem-estar físico, mental e emocional;

Nos lares e em instituições têm direitos a cuidados e tratamentos com pleno respeito pela sua dignidade assim como pelo seu direito de tomar decisões sobre o seu cuidado e qualidade da sua vida;

Apoio económico para despesas com medicamentos e fraldas;

A bonificação na comparticipação para a aquisição de medicamentos;

Direitos Sociais:

Prestações Sociais de combate à pobreza e à vulnerabilidade económica de cidadãos com idade igual ou superior a 65 anos.

Atribuição de Pensão Social de velhice para cidadãos com mais de 65 anos;

Complemento de Dependência;

Complemento Solidário para Idosos. Trata-se de uma prestação pecuniária, mensal, atribuída aos pensionistas de velhice ou de sobrevivência que tenham idade igual ou superior à idade normal de acesso à pensão do regime geral de segurança social (66 anos e 5 meses em 2020 e 66 anos e 6 meses em 2021), ou a pensionistas de invalidez que não sejam titulares da prestação social para a inclusão; ou a cidadãos nacionais que não têm direito à pensão social, por não preencherem a condição de recursos.

Complemento especial à pensão social de velhice que se concretiza numa prestação pecuniária atribuída aos antigos combatentes paga uma vez por ano, em outubro, e inclui 14 mensalidades.

Complemento por cônjuge a cargo concretiza-se numa prestação pecuniária, mensal, atribuída aos pensionistas de velhice e de invalidez do regime geral da segurança social com cônjuge a cargo.

Benefícios Adicionais de Saúde:

É um apoio concedido aos seniores que recebem o Complemento Solidário para Idosos, para reduzir as despesas com a saúde, que se concretiza através do reembolso das despesas de saúde nas seguintes situações:

Compra de medicamentos – 50% na parcela do preço não comparticipada pelo Estado

Compra de óculos e lentes – 75% da despesa, até ao limite de 100 € por cada período de dois anos

Compra ou reparação de próteses dentárias removíveis – 75% da despesa, até ao limite de 250,00 €, por cada período de três anos.

Acesso às consultas de dentista/estomatologista através de um cheque-dentista passado pelo Médico de Família.

