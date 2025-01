TEC acolhe A Barraca em janeiro

O TEC acolhe um espetáculo de A Barraca entre os dias 17 e 19 de janeiro.

Desta feita, a peça Amor É Um Fogo Que Arde Sem Se Ver de Hélder Mateus da Costa e Maria do Céu Guerra com direção musical (temas originais) do Maestro António Vitorino d´Almeida.

Nas palavras do encenador Hélder Mateus da Costa “não é minha intenção propor um novo olhar para o ícone Camões e para o período das grandes navegações portuguesas, mas é preciso conhecer todas as realidades que eram sonegadas e ocultadas. Na linha de Gil Vicente, Fernão Mendes Pinto, Damião de Góis e Chiado que denunciaram nessa mesma época que esse período áureo se devia ao trabalho de cientistas e ao povo que era arrastado para as naus. E que Descobrimento foi frequentemente sinónimo de roubo e massacres a nível Universal. A História não se pode corrigir, mas eu só posso gostar do meu país ( ou de qualquer outro) se conhecer os lados positivos e os condenáveis”.

Já, Maria do Céu Guerra, também ela encenadora desta peça “Amor É Um Fogo Que Arde Sem Se Ver conta a viagem de Luís Vaz, o navegador da Língua Portuguesa, transportando memórias de amores e desamores, muitas perdas e maus tratos e prisões operados em sigilosos conluios por muitos inimigos seus contemporâneos. Tempo de disputas, glórias e intrigas, os perigos da Inquisição ameaçaram sempre um dos homens mais livres do seu tempo e sem dúvida o seu maior poeta. Depois de aventuras e desventuras que lhe vão acontecendo na sua pátria vai de viagem na rota de Gama. E consigo leva a Língua Portuguesa, ainda em construção“.

Lembramos que a atriz e encenadora Maria do Céu Guerra foi uma das fundadoras do TEC em 1965 juntamente com Carlos Avilez e João Vasco.

TEATRO MUNICIPAL MIRITA CASIMIRO

17, 18 e 19 JAN.

Sex. e Sáb. às 21h00 | Dom. às 16h00