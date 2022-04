Teatro Viriato abre inscrições para Clube de Leitura

O Teatro Viriato em Viseu anunciou hoje que estão abertas as inscrições, até 06 de maio, para um Clube de Leitura que vai decorrer nas suas instalações, a partir de maio e até ao final deste ano, promovido pelo Teatro da Cidade.

Segundo um comunicado de imprensa, através deste Clube de Leitura “o público auxiliará a companhia a selecionar a próxima peça que irá levar a palco” e, para isso, vai organizar quatro sessões: em 14 de maio, 25 de junho, 16 de julho e 24 de setembro.

“O Clube de Leitura desafiará o público viseense a ler e a discutir textos dramatúrgicos, a descobrir caminhos futuros e a sedimentar uma relação com a companhia Teatro da Cidade que, espera-se, sobreviva para lá do espetáculo que será apresentado até ao final do ano”.