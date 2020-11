Teatro regressa ao Politécnico de Viseu | Segunda temporada de “Senhor Antunes”

“Senhor Antunes” está de regresso. Uma segunda temporada direcionada aos novos alunos da instituição, bem como a todos os que não puderam assistir às sessões anteriores. Para Jorge Fraga, este novo conjunto de atuações pretende criar e reforçar “dinâmicas de oferta cultural para a comunidade e para a cidade”. Segundo o encenador, as iniciativas culturais podem também ser uma forma de integração dos novos alunos do Politécnico de Viseu, sensibilizando-os simultaneamente a usufruir de iniciativas culturais.

A peça tem como ponto de partida o luto da perda, da ausência e dos tempos idos. Um homem só faz os preparativos e comemora um aniversário. Uma peça sem palavras, porque não há palavras suficientes que exprimam a dor da Solidão e porque o Silêncio é o Grito mais Forte. Produzida pelos Jogos de Palco/Criações Teatrais e Teatro da Academia, a peça, que conta com a assinatura de direção e encenação de Jorge Fraga e interpretação de Loff Olufson, integra-se nas comemorações dos 40 Anos do Politécnico de Viseu.

As sessões decorrem todos os dias, entre 3 e 7 de novembro, pelas 22h00, no CAFAC – Centro de Animação e Formação em Artes Cénicas do Politécnico de Viseu.

A entrada, sujeita à lotação do espaço, é gratuita, com reserva obrigatória aqui.