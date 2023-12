Teatro, música e mercado celebram Natal no parque urbano de Oliveira de Frades

A Câmara Municipal de Oliveira de Frades, no distrito de Viseu, anunciou hoje que até dia 07 de janeiro de 2024 o parque urbano da vila acolhe as festividades de Natal do concelho com uma casa do Pai Natal, um Mercadinho de Natal e uma zona infantil.

Segundo uma nota de imprensa, pelo Parque Urbano de Oliveira de Frades vão passar “diversos artistas locais”, nomeadamente nas tardes do fim de semana, espetáculos de magia, animação de rua, teatro e música.

No dia 07 de janeiro, as festividades da época Natalina terminam com o XIV Encontro de Cantares de Janeiras, com um concerto no parque urbano agendado para as 16:00.