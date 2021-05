O Teatro do Montemuro em parceria com a Rota do Românico vão estrear o espetáculo “Seis Conselhos para um Rio”. Neste espetáculo participa uma pessoa local de cada um dos seguintes Municípios: Cinfães, Castelo de Paiva, Amarante, Resende, Baião e Marco de Canaveses.

O espetáculo acontecerá nos seguintes dias e espaços:

– 04, sexta-feira, 21h, Auditório Municipal, Cinfães;

– 05, sábado, 21h, Centro Cultural Maria Amélia Laranjeira, Amarante;

– 06, domingo, 16h, Emergente Centro Cultural, Marco de Canaveses;

– 11, sexta-feira, 21h, Auditório Municipal, Resende;

– 12, sábado, 21h, Casa de Chavães, Baião;

– 13, domingo, 16h, Auditório Municipal, Castelo de Paiva

“Seis Conselhos para um Rio” conta-nos a história de um viajante que percorre o Rio Douro e vai desvendando as suas histórias e lendas.

EQUIPA

Teatro do Montemuro em parceira com a Rota do Românico



Ricardo Alves TEXTORicardo Alves ENCENAÇÃO

Paulo Duarte INTERPRETAÇÃO

Adolfo Campos

António Magalhães

Daniel Figueiredo

Eduardo Correia

Francisco Magalhães

Jorge Pereira

Pereira da Silva ARRANJO MUSICAL

Daniel Figueiredo ESPAÇO CÉNICO E ADEREÇOS

Teatro do Montemuro CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CÉNICO E ADEREÇOS

Carlos Cal

Maria da Conceição Almeida FIGURINOS

Maria da Conceição Almeida DESENHO DE LUZ

Paulo Duarte DIREÇÃO DE CENA

Abel Duarte DIREÇÃO DE PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO

Paula Teixeira ASSISTÊNCIA DE PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO/FOTOGRAFIA E VÍDEO

Marta de Baptista

CARTAZ

Rota do Românico AGRADECIMENTOS

Ángel Fragua, Junta de freguesia de Vila Boa de Quires e Maureles, Paróquia de São Martinho de Mouros, Santa Casa da Misericórdia de Resende, União das Freguesias de Amarante – São Gonçalo, Madalena, Cepelos e Gatão