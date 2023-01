Teatro de Lamego recebe evento anual de dança

O Teatro Ribeiro Conceição, de Lamego, acolhe no próximo domingo o evento de dança anual ECO, que conta com direção artística da associação cultural AD e coprodução do município.

Segundo a autarquia, “neste espetáculo, as performances e processos criativos a apresentar pretendem ser o eco de uma mensagem reenviada por um corpo duro à ‘nascença’ que será transformada e moldada em vibração, no palco”.

O evento contará com a participação de todos os alunos do serviço educativo (AD Dance Studio), em conjunto com as performances da companhia de jovens bailarinos (AD Dance Company).