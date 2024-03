Teatro Amador de Tabuaço mostra 17 anos de palco em exposição

O Teatraço – Teatro Amador de Tabuaço organizou uma exposição no Museu do Imaginário Duriense que mostra documentos e figurinos levados ao palco ao longo dos seus 17 anos, além dos prémios arrecadados.

A partir de sábado, é possível visitar “a exposição ‘17 Anos de Histórias’ do Teatraço – Teatro Amador de Tabuaço – que tem vindo a contar histórias, algumas locais, outras de adaptações de grandes textos”.

“São 17 anos a contar histórias, a fazer rir o público e a levar longe o nome do concelho. Até outubro é possível visitar no Museu do Imaginário Duriense, com o apoio da Câmara Municipal de Tabuaço, os ’17 anos de Histórias’”, destacou o teatro.

O grupo comandado por Beto Coville, que conta com um elenco de 14 atores, todos do concelho, e uma equipa de quatro técnicos em palco, tem “também dedicado o seu trabalho, entre outros, à pesquisa de textos e histórias locais”, além de textos nacionais e internacionais.

Entre essas histórias estão peças de teatro de rua como a da lenda da Princesa Ardínia, os Contos Ocultos de Tabuaço ou a atribuição do Foral de Pinheiros por D. Manuel I.

O Teatraço destacou ainda que, o seu elenco “fez parte do premiado filme Tábuas Com História, a primeira experiência cinematográfica do grupo, e que arrecadou o prémio de Melhor Filme Internacional no LABRFF – Los Angeles Brazilian Film Festival”.