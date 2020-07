Tarouca – Recuperado material furtado

O Comando Territorial de Viseu, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Lamego, dia 16 de julho, identificou um homem, de 24 anos, por furto de garrafas de gás propano e butano, no concelho de Tarouca.

A ação foi efetuada no âmbito de uma investigação, a decorrer há três meses, relacionada com furtos de garrafas de gás propano e butano. O suspeito terá arrombado e entrado em cinco espaços comerciais e furtado garrafas de gás para vender por um valor inferior ao estipulado no mercado.

Os militares da Guarda realizaram uma busca domiciliária que permitiu recuperar duas dessas garrafas.

O suspeito foi constituído arguido e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Lamego.