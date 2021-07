Tarouca – Prisão domiciliária por tráfico de estupefacientes

O Comando Territorial de Viseu, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Lamego, no dia 6 de julho, deteve um homem de 34 anos por tráfico de estupefacientes, no concelho de Tarouca.

No âmbito de uma investigação que decorria há cerca de seis meses, e que teve origem numa ação de fiscalização a um estabelecimento de restauração e bebidas, os militares da Guarda apuraram que o suspeito utilizava o referido estabelecimento para o tráfico e venda direta de cocaína e heroína aos consumidores.

No seguimento das diligências policiais e tendo em conta a investigação que decorria, foi dado cumprimento ao respetivo mandado de detenção.

O detido, após ter sido presente ontem, dia 8 de julho, ao Tribunal Judicial de Viseu, ficou sujeito à medida de coação de prisão domiciliária.