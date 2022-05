Tarouca lança concurso de curtas-metragens com o sabugueiro como protagonista

O vice-presidente da Câmara Municipal de Tarouca disse hoje à agência Lusa que já está a decorrer um concurso de curtas-metragens, em quatro categorias, cuja única imposição é a participação do sabugueiro ou da sua flor.

“O importante é que o sabugueiro, ou a flor do sabugueiro, possa ser incluído na curta-metragem, é quase o único requisito, porque podem concorrer de todo o país ou de qualquer idade, o sabugueiro é que tem de marcar presença”, afirmou José Damião Melo.

O vice-presidente da câmara explicou à agência Lusa que Tarouca “é o concelho português que mais produção de sabugueiro tem” e, no ano de 2021 “exportou 1.200 toneladas de sabugueiro, o que, em termos de economia local e agrícola, é uma fonte de rendimento muito forte”.

José Damião Melo justificou assim “a presença do sabugueiro e da flor” nas iniciativas autárquicas, nomeadamente no concurso de curtas-metragens que decorre no mês de maio e que “serão apresentadas em setembro, por altura das Festas de São Miguel”.

As quatro categorias a concurso para as curtas-metragens são: animação, documentário, ficção e videoclip e o regulamento, adiantou, está disponível na página da internet da Câmara Municipal de Tarouca (distrito de Viseu).

Em setembro, serão “anunciados os vencedores de cada uma das categorias”.

“Os prémios monetários podem não ser muito atrativos, falamos de um total de cerca de 2.500 euros para as quatro categorias, mas acreditamos que, para uma primeira edição, é interessante”, defendeu o autarca.

Também durante este mês decorre um outro concurso, de fotografia, no âmbito do qual “as pessoas vão poder expor as suas fotografias, quer ‘online’, quer num espaço físico, e após a votação haverá um vencedor, seja de fotografia digital ou em suporte de papel”, explicitou.

“O mês de maio e primeira quinzena de junho, é a altura em que o território se veste de branco e permite uma paisagem completamente diferente da que estamos habituados a ver no território e a visita vale a pena”, desafiou.

Neste sentido, a autarquia promove ao longo do mês de maio “diversas iniciativas, principalmente ao fim de semana” e para este que se avizinha “há passeios de balão de ar quente e um encontro de bandas de música, já que o concelho tem cinco [bandas] e uma academia”.

Para o último fim de semana está programada uma noite de fados e, ao longo do dia, haverá um ‘show drinking’, em parceira com a Escola de Hotelaria de Lamego, em que todas as bebidas por ela criadas têm um princípio: todas são confecionadas com o sabugueiro ou a sua flor”. conclui.