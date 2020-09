Tarouca inaugurou nova sede do Julgado de Paz

Foi hoje inaugurada a nova sede do Julgado de Paz, em Tarouca, que passará a funcionar no edifício da Antiga Escola Primária do Plano Centenário, assinalando-se assim o arranque do novo ano judicial num edifício que se enquadra numa política de proximidade e de valorização dos edifícios devolutos municipais.

O Presidente da Assembleia Municipal, Rui Pereira, louvou “o papel empreendedor do Município de Tarouca na recuperação de um edifício com história para as gentes de Tarouca”, com “relevante contribuição para a revitalização da zona histórica da nossa cidade”, tratando-se de “mais um projeto no âmbito da política social que tem vindo a ser desenvolvida pelo executivo”.

O Presidente da Câmara Municipal de Tarouca, Valdemar Pereira, usou da palavra para referir que o novo Julgado de Paz é um “investimento realizado tendo dois objetivos principais: reabilitar um edifício público, tornando-o assim útil aos tempos de hoje e, ao mesmo tempo, trazer para um espaço mais central o Julgado de Paz, garantindo assim uma melhor acessibilidade e uma maior centralidade, assente numa política de proximidade e descentralização”.

Com nova sede na Av. Vice-Almirante Adriano Saavedra, o Julgado de Paz servirá os Concelhos de Tarouca, Armamar, Castro Daire, Lamego, Moimenta da Beira e Resende, “e é meu desejo, é desejo de todo o executivo, que aqui se cumpra o direito fundamental de acesso à justiça, garantindo assim uma maior igualdade entre todos os cidadãos”, acrescentou ainda o autarca.

A obra hoje inaugurada foi financiada em 50% pelo Programa BEM – Beneficiação de Equipamentos Municipais, sendo a Câmara Municipal de Tarouca responsável pelos restantes 50%.