TAROUCA: GNR desmantela rede de tráfico de droga e detém dois homens

O Comando Territorial da GNR de Viseu, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Lamego, anunciou hoje que “desmantelou uma rede de tráfico de estupefacientes e deteve dois homens de 30 e 33 anos”, nos concelhos de Tarouca e Peso da Régua, distritos de Viseu e Vila Real, respetivamente.

Segundo um comunicado de imprensa, no âmbito de uma investigação por tráfico de produtos estupefacientes que “decorria há cerca de seis meses”, os militares da GNR apuraram que “os suspeitos, além de consumidores, efetuavam diariamente cerca de 30 transações de produtos estupefacientes a consumidores residentes naqueles concelhos”.

Com esta operação, explica o documento, a GNR esclarece que “foi possível desmantelar uma rede de tráfico de estupefacientes que operava naqueles concelhos” e ainda apreenderam material que resultou de “quatro mandados de busca, duas domiciliárias e duas em veículos”.

Da lista de material apreendido constam “250 doses de heroína, 40 doses de cocaína, uma viatura ligeira, um telemóvel e diverso material de embalamento, corte e acondicionamento de estupefacientes” e os detidos serão presentes ao Tribunal Judicial de Viseu esta quinta-feira.

“A ação contou com o reforço da estrutura de investigação criminal do Comando Territorial de Viseu, do Grupo de Intervenção Cinotécnico (GIC) e do Grupo de Intervenção de Ordem Pública (GIOP) da Unidade de Intervenção (UI)”, refere ainda a nota de imprensa.