TAROUCA: Festas de São Miguel regressam após pandemia

Muita música, animação, cultura, gastronomia e desporto é o que prometem as Festas de São Miguel, em Tarouca (distrito de Viseu), que regressam após dois anos de interregno por força da pandemia.

Entre sábado e 29 de setembro, subirão ao palco nomes como Toy, Reis da Música, Função Publika, Banda Arkadia, Kalhambeke, Oskar DJ, bandas filarmónicas do concelho e a Orquestra Ligeira do Vale Varosa.

Os sabores locais estarão em destaque com a realização de mais uma edição do “Sabores do Varosa” e, paralelamente, decorrerá um programa desportivo.

Um cortejo histórico etnográfico (no dia 25) e um espetáculo piromusical (no dia 28) completam o programa.