Tarouca é Natal com o Comércio Tradicional

O objetivo é incentivar os munícipes para que escolham o comércio local para realizar as suas compras, onde existem mais condições de segurança.

Esta é a oportunidade para que cada um dos tarouquenses devolva a merecida confiança ao comércio local, usufruindo de mais segurança e de pura empatia e alavancando também o sentimento de pertença e identidade territorial.

Com esta iniciativa ambiciona-se aumentar a atividade do comércio local, objetivo que assume particular importância neste contexto de crise pandémica, em que temos o dever cívico de permanecer no domicílio, evitar deslocações desnecessárias e aglomerados de pessoas.

Este ano, consequência desta crise pandémica, o comércio local arrecadou perdas muito significativas, colocando mesmo em causa a sustentabilidade de algumas estruturas comerciais, pelo que urge repensar cada uma das políticas e estratégias que têm vindo a ser desenvolvidas.

É neste sentido que o executivo municipal decidiu premiar aqueles que optam por fazer as suas compras no comércio tradicional, atribuindo um voucher de 25€ por cada 100€ em compras realizadas, de 21 de novembro a 31 de dezembro de 2020, nas lojas aderentes. O voucher poderá ser utilizado até ao dia 31 de março de 2021 num restaurante do Concelho de Tarouca.

Esta iniciativa pretende funcionar como um balão de oxigénio para a restauração, um dos setores que tem sido fortemente fustigado pelos efeitos colaterais da pandemia COVID19, alavancando em simultâneo o incentivo às compras no comércio tradicional, motor essencial para o desenvolvimento da economia local.

Os vouchers poderão ser levantados na Loja Interativa de Turismo de Tarouca, mediante a apresentação dos talões de compra.