Taça da Liga: Académico de Viseu é o quinto secundário a ‘agigantar-se’

O Académico de Viseu é a quinta equipa da II Liga portuguesa de futebol a chegar às meias-finais da Taça da Liga, cinco épocas depois de a Oliveirense ter atingido esta fase da prova.

A formação agora comandada por Jorge Costa, que vai numa série 20 jogos sem perder em todas as competições, impôs-se ao Boavista para chegar à ‘final four’, em Leiria, onde vai disputar um lugar na final frente ao FC Porto, na quarta-feira.

Numa época em que começou a II Liga com seis jogos sem vencer – três derrotas e outros tantos empates –, a equipa viseense empreendeu uma série de invencibilidade desde 17 de setembro de 2022, já com Jorge Costa no comando.

Este ciclo de bons resultados, com sete vitórias e quatro empates para o campeonato, apanhou toda a fase inicial da Taça da Liga, na qual se destacam o empate na visita ao Famalicão (1-1), a vitória caseira frente ao Estoril Praia (2-1) e a goleada ao rival Tondela (4-1), mas, sobretudo, o triunfo frente aos ‘axadrezados’ (2-1), nos quartos de final.

Perto do ‘pódio’ do segundo escalão, os viseenses procuram tornar-se a primeira equipa da II Liga a chegar à final da Taça da Liga, depois das tentativas falhadas de Oliveirense, em 2017/18, quando ‘caiu’ nas ‘meias’ frente ao Vitória de Setúbal, Penafiel e Beira-Mar, em 2007/08, num grupo a quatro, e o Portimonense, em 2015/16 (1-2 no terreno do Marítimo).

Para atingir o jogo decisivo da ‘final four’, o conjunto de Viseu terá de superar, porém, o campeão nacional FC Porto, que procura ainda o primeiro título na Taça da Liga, depois de quatro finais perdidas.

Na outra meia-final, também o Arouca, da I Liga, se estreia nesta fase, enquanto o Sporting, que procura o seu terceiro título consecutivo na competição, soma quatro troféus em seis finais.