TABUAÇO – PREVENÇÃO DA COVID19 EM CENÁRIO AGRÍCOLA

Numa iniciativa do ACES-Douro Sul e que contou com o apoio do Município de Tabuaço, teve lugar ontem, no Salão Nobre da Câmara Municipal, uma sessão de esclarecimento dirigida a produtores e empreiteiros agrícolas relativamente aos procedimentos e cuidados a ter no período de vindimas em particular e das colheitas em geral.

A prevenção contra a Covid19 no cenário agrícola é uma preocupação que se impõe no seio das autoridades responsáveis daí que regras de distanciamento entre funcionários ou os procedimentos de segurança nas viaturas de transporte de pessoal foram apenas alguns dos elementos abordados nesta sessão, cuja promoção é da responsabilidade da Unidade de Saúde Pública do Aces Douro Sul.

Outras sessões podem estar previstas na adaptação a uma nova realidade onde a prevenção e o cumprimento das normas e procedimentos, continua a ser a melhor forma de combater a pandemia COVID19.