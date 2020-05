Tabuaço é candidato ao Projeto Smart Rural 21

Consciente da importância de uma sociedade sustentável e focada no desenvolvimento sustentável, equilibrando o

crescimento económico com a preservação do meio ambiente e a qualidade de vida, a Câmara Municipal de Tabuaço

acaba de efectivar a candidatura ao projecto Smart Rural 21.

O Smart Rural é um plano de dois anos e meio criado com o objectivo de promover e inspirar aldeias e vilas europeias a

implementar e desenvolver abordagens estratégicas e inteligentes, no âmbito das smart villages (aldeias inteligentes).

Coordenado pelo Grupo E40 e apoiado pela Comissão Europeia (DG AGRI), a rede Smart Rural, que já conta com 5

comunidades seleccionadas, nomeadamente na Irlanda, Finlândia, França, República Checa e Grécia, será composta

na totalidade por 17 localidades. Assim, mais 12 ainda serão seleccionadas, estando Tabuaço entre os candidatos.

A eventual integração neste projeto surge como uma oportunidade de aceder a apoios especializados e a fundos

europeus que permitirão a implementação de novas estratégias assentes no desenvolvimento sustentável e na

revitalização económica da região.