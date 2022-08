TABUAÇO: Câmara cria gabinete de apoio ao emigrante

A Câmara Municipal de Tabuaço anunciou hoje que instituiu o Gabinete de Apoio ao Emigrante (GAE), uma iniciativa para o qual o executivo autárquico firmou um acordo com a Direção-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas (DGACCP).

Segundo um comunicado de imprensa, o GAE “está disponível para apoiar todos os munícipes que estão emigrados, os que já regressaram ou os que pretendem iniciar o processo de regresso, assim como os seus familiares, de forma gratuita”.

“Na partida ou na chegada, questões inerentes ao regresso e reinserção em todas as suas vertentes – social, jurídica, económica, investimento, emprego, estudos, entre outras – podem ser tratados neste departamento”, refere o documento.

Para o presidente da Câmara Municipal de Tabuaço (distrito de Viseu), Carlos Carvalho, “faz todo o sentido instituir este organismo no concelho que estará, aliás, em articulação com as respetivas juntas de freguesia e com a própria Câmara”.