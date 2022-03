TÁBUA: Município já acolheu nove ucranianos

A Câmara Municipal de Tábua informou hoje que já foram recebidas em Tábua nove pessoas, das quais três são crianças, vítimas da guerra na Ucrânia, estando a ser prestado o apoio específico que cada situação requer.

“Num momento de maior fragilidade emocional em que estas pessoas se encontram, a prioridade do Município de Tábua tem-se direcionado para a sua estabilização psicológica e para as condições de saúde, desenvolvendo a sua ação com a máxima descrição e com a maior eficácia, que permita promover uma integração destes cidadãos, respondendo às suas necessidades e expectativas”, refere aquele município do interior do distrito de Coimbra.

O Câmara Municipal de Tábua está a proceder a obras de adaptação e à instalação de equipamentos nos espaços disponibilizados por parte de instituições locais, para que sejam dotados das condições para acolhimento de cidadãos.

O presidente da Câmara, Ricardo Cruz assegura que o município está a desenvolver todos os esforços para dignificar o espírito solidário que caracteriza os tabuenses, apelando que todas as manifestações de voluntariado sejam articuladas e estejam em consonância com as indicações das autoridades nacionais que tutelam esta área.