TÁBUA -CANCELAMENTO/REAGENDAMENTO DE ATIVIDADES

Face às consequências da eventual propagação de doença por coronavírus (COVID-19), o Governo decidiu tomar um conjunto de ações em termos de planeamento e coordenação de recursos multissetoriais de modo a diminuir os impactos sociais e económicos da epidemia.

Perante o exposto, o Município de Tábua na sequência das resoluções do Governo, nomeadamente da DGS – Direção Geral da Saúde, com a devida preocupação e tendo em consideração o grau de incerteza quanto à evolução da epidemia, decidiu cancelar/adiar alguns eventos/iniciativas em agenda durante o mês de março e abril, até novas indicações.

Pavilhão Multiusos

– Festival Diocesano da Canção Religiosa – 14 de março de 2020 (adiamento para Sábado, dia 4 de julho de 2020)

Sala Municipal de Desporto de Candosa

– 38.º Encontro Nacional de Folclore – Candosa – 21 de março de 2020

Atividades de Enriquecimento Curricular

– Spring Festival – 17 e 18 de março de 2020

– Audição da Páscoa – Música – 23 e 24 de março de 2020

– Torneio de Atletismo – 28 de março de 2020

Projeto Gira Volei

– Etapa do Gira Volei (Circuito Regional) – 29 de março de 2020

Projeto Play English

– Aulas de Português para estrangeiros

CLAIM – Centro Local de Apoio à Integração dos Migrantes

– Sessão de Esclarecimento – 25 de março de 2020

Ocupação de Tempos Livres

– Oficinas da Páscoa – 31 de março e 2, 3 e 7 de abril de 2020*

Centro Cultural

– Casal da Treta – 20 de março de 2020

– Master Class Workshops – 27 a 29 de março de 2020

– Sessões de Cinema – Cancelamento das sessões até 3 de abril de 2020, sendo reavaliadas em função da evolução epidemiológica

– CMAD – Orquestra de Cordas – 3 de abril de 2020

Feriado Municipal

– Será ponderado a sua comemoração noutra data, tendo em consideração as orientações do DGS – Direção Geral da Saúde, nomeadamente em eventos que impliquem a concentração de mais de 150 pessoas, tendo em conta a situação epidemiológica local, regional e nacional.

BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa

– Participação do Município de Tábua na BTL reagendada para os dias 27 a 31 de maio de 2020.

*Cancelamento/adiamento condicionado à decisão do Governo de antecipar as férias escolares da Páscoa, tendo em consideração o evitar da situação de alastramento da infeção do novo coronavírus nas escolas.

Mais se informa que serão tomadas, em diversas áreas, medidas para acautelar a proteção dos munícipes, devido a perigo de contágio pelo COVID -19.

O Município lamenta o transtorno que esta decisão possa causar e agradece a compreensão.